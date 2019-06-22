Третьяков закликав партію "Слуга народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі

Фото: Олександр Третьяков (facebook.com/OTretyakovOfficial/)

Третьяков йде в Раду по 219 мажоритарному округу

Народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков закликав партію "Слуга народу" та її кандидата на 219 мажоритарному окрузі столиці (Святошинський район) спільно боротися з чорними технологіями на виборах. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Виявляється, що воювати на виборах брудними методами - з допомогою "клонів" - конкуренти збираються не тільки зі мною. Про "клонів" - рідних братів Третякових з Троєщини, які, виявляється, йдуть на вибори в одному окрузі, щоб "підтримувати один одного", я писав раніше. А от у списку зареєстрованих на 219 окрузі кандидатів з'явився ще й однофамілець Миколи Тищенка, якого висунула партія "Слуга Народу". Мета та ж, що і у випадку з "клонами", яких запустили проти мене - "відкусити" певну кількість голосів, сподіваючись на неуважність виборців. Більш того, "клонують" вже не тільки кандидатів, але і мімікрують під назви рейтингових політичних сил! Так, в окрузі вже подав документи на реєстрацію кандидат Віктор Колбун, голова громадської організації "Слуга народу Святошин", яка, звичайно ж, не має до партії "Слуга народу" ніякого відношення", - зазначив Третьяков.

За його словами, всі ці маніпуляції задіяні, щоб ввести в оману виборців і спотворити реальні результати голосування.

"Закликаю партію "Слуга народу" та її кандидата на 219 окрузі об'єднати зусилля і спільно протидіяти чорним технологіям. Подібна хибна практика має бути припинена. Українське суспільство зацікавлене в тому, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і демократично. Тому що це, насамперед, питання цінностей, які ми повинні втілювати в життя. І, нарешті, європейського вибору України. Я переконаний, що в чесній боротьбі має перемогти той, кому висловить свою довіру на виборчих дільницях більшість виборців", - підкреслив Третьяков.