Третьяков: 40 ветеранів пройшли курс навчання для роботи у профільному міністерстві

20 липня завершився перший етап відповідних курсів підвищення кваліфікації

В Національній академії державного управління при президентові України 20 липня завершився перший етап курсів підвищення кваліфікації і підготовки ветеранів війни та учасників АТО до державної служби. Про це повідомили в комітеті Верховної ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю.

Першу групу з 40 слухачів представляли ветерани Збройних сил України, представники добровольчих батальйонів і волонтери. Вони отримали сертифікати про проходження курсів за напрямом "Публічне управління і адміністрування". Навчання проводилося в сучасних формах інтерактивних технологій - чату (текстова конференція), скайп-конференції, вебінару, відео-тренінгу, відеочату, віртуального тьюторіала і т. д. По завершенні навчання відбулося комп'ютерне тестування.

"Багато хто з ветеранів показали на тестах відмінні результати. Це люди, якими дійсно потрібно пишатися. Вони пройшли війну, захищали нашу країну на Сході. І тепер, в мирному житті, вирішили приносити користь Україні на державній службі", - заявив голова комітету, народний депутат Олександр Третьяков на своїй сторінці в Facebook.

За словами Третьякова, ідея створення такого навчального проекту полягала в тому, щоб підготувати кадровий ресурс для майбутнього Міністерства ветеранів.

"Цю ініціативу наш комітет Верховної ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю запропонував втілити в квітні цього року, і я дуже вдячний всім причетним за те, як швидко її вдалося реалізувати. Переконаний, що апарат майбутнього профільного міністерства повинен складатися на 30-40% саме з ветеранів. Такий досвід успішно втілений в розвинених країнах, і в Україні повинен принести позитивний результат", - зазначив він.

Проект був здійснений за підтримки благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова", наголошується на сайті Національної академії державного управління при президентові України. Фонд сплатив 70% вартості навчання на курсах для кожного з ветеранів.

Навчання другої групи з 60 ветеранів в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії заплановане з 28 серпня по 27 вересня.

Раніше глава комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков призвав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виконати положення Конституції і подати на розгляд Верховної ради кандидатуру міністра у справах ветеранів. За словами народного депутата, протягом тривалого часу Кабінет міністрів фактично ігнорує питання створення такого міністерства, незважаючи на відповідну постанову Верховної ради, широку підтримку цього кроку громадськістю, ветеранами та міжнародний досвід.

"Новостворений орган не зможе почати ефективну роботу без першої особи відомства", - заявив народний депутат.