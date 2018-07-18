Третьяков: вже в 2018 році внутрішньо переміщені особи, які воювали в АТО, отримають житло

Відповідна бюджетна програма з'явилася в держбюджеті на 2018 рік

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та осіб з інвалідністю, який очолює народний депутат Олександр Третьяков, домігся того, що вже в 2018 році внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО, отримають житло від держави. Про це повідомляє сайт комітету.

Як наголошується в повідомленні, відповідна бюджетна програма з'явилася у державному бюджеті на 2018 рік за ініціативою і за наполяганням профільного комітету з початковою сумою витрат у 25 млн гривень. Її необхідність була зумовлена тим, що учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб, які з об'єктивних причин не можуть повернутися в свої будинки на окупованій території, не мали можливості на підставі чинного законодавства ставати на квартирний облік для поліпшення житлових умов і отримати житло. Тому комітет запропонував відповідні поправки до законопроекту про державний бюджет України на 2018 рік.

Одночасно комітет акцентував увагу уряду на необхідності внесення змін в Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов з метою надання внутрішньо переміщеним особам, які брали участь в АТО і визнання учасниками бойових дій, права ставати на квартирний облік для поліпшення житлових умов. Такі зміни були внесені у квітні постановою Кабміну.

У результаті зазначені особи почали ставати на квартирний облік, а держава отримала можливість враховувати їх для визначення реальної потреби в коштах для забезпечення їх житлом.

Станом на липень 2018 року, додаткова потреба склала 16,7 млн гривень. Згідно з розпорядженням Кабміну від 4 липня 2018, кошти, передбачені на забезпечення житлом учасників АТО-внутрішньо переміщених осіб, визнаних учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи, було збільшено саме на цю суму.

Тепер сума видатків за відповідною бюджетною програмою на 2018 рік становить 41,7 млн гривень.