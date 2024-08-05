Третья олимпийская. Как Магучих за 6 лет историю прыжков в высоту переписала

22-летняя спортсменка в финале прыжков в высоту покорила высоту 2.00 м за наименьшее количество попыток и завоевала премьерное олимпийское "золото". Она стала лишь третьей отечественной легкоатлеткой после Инессы Кравец (тройной прыжок) и Натальи Добринской (семиборье) на вершине пьедестала Олимпиады.

Магучих получила титул восходящей звезды летом 2018 года. На чемпионате Европы по легкой атлетике среди юношей в венгерском Дьере украинка победила в женских соревнованиях с результатом 1.86 м, а затем с третьего раза побила европейский рекорд на этом уровне. Новый ориентир от прыгуньи составил 1.94 м, что всего на 2 см был меньше рекорда в мужских стартах (1.96 м).

Дальше больше. На первом этапе Бриллиантовой лиги-2019 Магучих обновила персональный рекорд (1.96 м) и стала самой молодой победительницей в истории соревнований. На этапе же Бриллиантовой лиги в американском Юджине украинская спортсменка вообще прыгнула на 2.00 м, став самой молодой в летописи легкой атлетики с таким достижением.

На взрослом чемпионате мира-2019 Магучих в очередной раз обновила рекорд для юниорок (2.04 м). Впрочем, этого результата не хватило для победы над представительницей РФ Марией Ласицкене. Пришлось украинке довольствоваться серебряной наградой первенства.

Пандемия коронавируса приостановила прогресс Магучих. Первый крупный турнир после паузы – этап Бриллиантовой лиги в Монако – украинская легкоатлетка выиграла в соперничестве с соотечественницей Юлией Левченко. В рамках подготовки к перенесенной на год дебютной Олимпиаде Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги-2021 в Стокгольме с лучшим результатом сезона (2.03 м) и молодежный чемпионат Европы с рекордом турнира (2.00 м).

Впрочем, на Олимпийских играх в Токио с волнением не справилась. Магучих вместе с Ласицкене и австралийкой Николой Макдермотт (Олислагерс) взяла высоту 2.00 м. Но "золото" дальше разыграли последние двое, а украинская легкоатлетка осталась с бронзовой наградой олимпийских соревнований.

В сезоне-2022 Магучих начала восхождение к золотой медали Олимпиады в Париже. Начала с триумфа на чемпионате мира в помещении (2.02 м). Впоследствии с тем же результатом финишировала второй на мировом первенстве на открытом воздухе. В августе она победила на Мультиспортивном чемпионате Европы (1.95 м), а осенью выиграла этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе с лучшим результатом сезона (2.05 м).

Наконец, несколькими громкими победами ознаменовался для Магучих предолимпийский год. Украинка уже тогда "слилась" с золотыми наградами. Она оказалась на вершине пьедестала на чемпионате Европы в помещении, Европейских играх, чемпионате мира и финале Бриллиантовой лиги. Лучший персональный результат – 2.03 м.

В 2024 году Магучих взяла паузу на чемпионате мира в помещении, позволив узнать вкус победы Олислагерс. Но уже на европейском первенстве в Риме украинская легкоатлетка продемонстрировала решимость выиграть Олимпийские игры, взяв "золото" с рубежом 2.01 м. А дальше случился этап Бриллиантовой лиги в Париже. Магучих оставила позади ту же Олислагерс, а затем замахнулась на "святое".

Молодая украинка решила, что пора пасть рекорду Стефки Костадиновой. Болгарка прыгнула на 2.09 м в 1987 году и почти четыре десятилетия оставалась рекордсменкой мира. Магучих установила планку на 2.10 м и покорила ее с первой попытки!

Конечно, ждать повторения такого же невероятного результата на Олимпийских играх было бы вершиной наглости. Но новая рекордсменка отправила четкий сигнал всем конкуренткам – в Париже за ней не вогнаться. В конце концов так и случилось: для "золота" Олимпиады было достаточно прыгнуть на 2.00 м – ту же высоту, что в Токио хватило только для бронзовой медали.

Золотая награда Олимпийских игр – заслуженная вершина Магучих. Украинская легкоатлетка триумфовала в 22 года, так что впереди еще много малых и больших побед. Найти новые вызовы для спортсменов такого класса никогда не было проблемой. Почему бы, например, в 2028-м Магучих не стать первой с 1964 года атлеткой с двумя подряд триумфами на Олимпиаде. Да и двукратных олимпийских чемпионок в дисциплине не было с 1984-го...