Третя фаза випробувань: Оксфордський університет заявив про безпеку вакцини AstraZeneca
Оксфордський університет оприлюднив результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу фармкомпанії AstraZeneca. Вони показали безпечність препарату.
Зазначено, що дослідження пройшли в США, Чилі і Перу, в них взяли участь понад 32 тисячі добровольців усіх вікових груп.
Їм вводили або дві дози препарату або плацебо з інтервалом у чотири тижні.
"Дані показують, що вакцина на 79% ефективна проти COVID-19 з симптомами і на 100% ефективна проти важкого або критичного перебігу захворювання", - свідчить повідомлення.
Професор Сара Гілберт, один з розробників препарату, зазначила, що вакцина від AstraZeneca показала високий рівень захисту від COVID-19 в багатьох країнах і серед людей різного віку.
"Ми сподіваємося, що це призведе до ще ширшого використання вакцини", - заявила Гілберт.
Вона зазначила, що випадки, коли у людей виникали проблеми зі здоров'ям після вакцинації, були завжди, проте це не означає, що їх викликав саме препарат.
Нагадаємо, дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання.
Як писало РБК-Україна, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca.
Відзначимо, ряд країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.