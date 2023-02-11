Третья атака через неделю. Россияне снова запустили "Шахеды": что известно

Вечером 11 февраля российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Под угрозой ударов, в частности южные области.
РБК-Украина рассказывает все, что известно об очередной российской атаке "Шахедов".
Что известно сейчас:
По состоянию на 19:00, об угрозе ударов с воздуха предупредили жителей Днепропетровской области.
"Угроза атаки "Шахедов" на Днепропетровскую область. Перейдите в безопасные места", - написал в своем Telegram-канале глава ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена не только в Днепропетровской области, но и в Запорожской.
Это уже третья вечерняя российская атака дронами-камикадзе по территории Украины. Оккупанты уже запускали "Шахеды" 9 и 10 февраля. Кроме того, вчера российские террористы днем обстреляли Украину десятками ракет – под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран модифицировал и улучшил взрывчатку в дронах, которыми россияне атакуют Украину, чтобы сделать их еще более мощными.
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