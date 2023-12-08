RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Третий визит за 1,5 месяца. Кулеба летит в Брюссель перед саммитом ЕС

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель с рабочим визитом 11 и 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. В частности, он уделит ключевое внимание принятию 14-15 декабря Европейским Советом решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В МИД отметили, что важной темой на заседании станет привлечение новой военной помощи для Украины и совместное производство оружия, боеприпасов, военной техники и другого оборудования. 

Кулеба также примет участие в министерском заседании Восточного партнерства, ключевой темой которого станет деятельность инициативы в 2024 году с целью продвижения европейской интеграции ее участников. 

Министр во время визита также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ, а также проведет двусторонние встречи с коллегами-министрами иностранных дел.

Визит Кулебы в Брюссель

Последний визит Кулебы в Бельгию состоялся в конце ноября. Он принимал участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Также в начале ноября Кулеба посетил Брюссель, где провел переговоры с министром иностранных дел Бельгии Аджею Лабиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаБельгия