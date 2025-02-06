Третий этап жилищной реформы инициируют в 2026 году, - Шуляк

Сейчас уже зарегистрирован один из трех законопроектов, который ее начнет - законопроект №12377, "Об основных принципах жилищной политики". Его принятие - одно из условий участия Украины в программе Ukraine Facility, по которой мы получаем 50 млрд евро от ЕС до 2027 года.

По ее словам, цель зарегистрированного 6 января законопроекта №12377 - начать масштабную реформу жилищной сферы, в результате чего украинцы получат реальную возможность реализовать свое гарантированное конституцией право на жилье. Поскольку сейчас Украина продолжает жить по Жилищному кодексу, созданному еще в 80-х годах прошлого века, который по очевидным причинам не работает. Как результат, по состоянию на сегодня почти 600 тысяч украинских семей стоят в разных очередях на получение жилья.

"Кроме того, есть еще большая очередь на жилье среди наших военнослужащих. Полномасштабное вторжение еще больше углубило всю проблематику, которая касается жилья и устаревшего жилищного кодекса. На сегодня у нас почти 5 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Новый законопроект предусматривает формирование социального жилья, которым будут владеть наши общины", - добавила Шуляк.

Она подчеркнула, что на сегодня ни одна община в нашей стране не имеет достаточного фонда социального жилья для того, чтобы быстро реагировать на различные потребности и вызовы. Прежде всего это будет жилье для ВПЛ, также служебное жилье для различных работников бюджетной сферы. В то же время, предполагается и расширение различных доступных финансово-кредитных механизмов.

"На сегодня у нас работает единая государственная программа "єОселя". Конечно хотелось бы, чтобы на рынок заходил частный капитал и формировал жилой фонд. Согласно новому законодательству в Украине будет создана единая цифровая аналитическая жилищная система, которая будет работать с различными массивами данных. Система будет подбирать для человека лучшие варианты жилья в соответствии с его потребностями и доходами. Жилье для многих категорий населения является недоступным. Это и молодежь, и педагоги, и ВПЛ. Поэтому наша основная задача - сделать больше механизмов, чтобы такое жилье было доступным", - пояснила нардеп.

Сейчас молодежь до 26 лет может воспользоваться программой "єОселя", оплатив первый взнос в размере 10% и в дальнейшем платить ипотеку в течение 20 лет. Ранее ВПЛ должны были искать жилье под программу "єОселя", которое не старше трех лет, что было очень сложно сделать. Поэтому был расширен срок по "єОселя" для ВПО на срок до 10 лет. Эти изменения - результат проведенных в прошлом году публичных консультаций на тему совершенствования нового жилищного законодательства.

Шуляк также отметила, что его принятие - условие ЕС относительно получения Украиной 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Для ЕС этот пункт - обязательный, поскольку там хотят, чтобы все жители стран Европейского Союза были состоятельными и способными. Жилищная политика - это как раз часть выполнения таких задач.

В то же время, парламентарий указала, что для запуска жилищной реформы понадобится несколько законов. Зарегистрированный законопроект №12377 - только первый из трех и рамочный, поскольку он определяет основные направления будущей жилищной реформы. Однако, не дожидаясь его принятия уже начата работа над следующими законопроектами, которые будут продолжать реформу.

"В этом году будут обсуждения будущих законопроектов по этому поводу, а в 2026 году можно будет инициировать третий этап жилищной реформы", - резюмировала Шуляк.