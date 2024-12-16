Треть региональных проектов по восстановлению за государственный счет - дороги и мосты: какие уже восстановили

По ее словам, часть проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры Украины, в частности дорог и мостов, разрушенных в течение 2022 года, финансировалась из Фонда ликвидации российской вооруженной агрессии, который создали за счет арестованных активов российских банков, работавших в Украине до полномасштабного вторжения, а также 50% прибыли Нацбанка. Почти 10 млрд гривен из него пошли на региональные проекты по восстановлению. Речь шла о более чем 300 проектах.

"Из Фонда ликвидации последствий российской вооруженной агрессии в 2023 году 9,2 млрд грн пошли на региональные проекты восстановления, 8,8 млрд грн - на ликвидацию последствий уничтожения Каховской ГЭС, в частности строительство магистральных водопроводов для пострадавших регионов. Из 300 проектов не менее 35 проектов - транспортная сфера, еще 34 проекта - водоснабжение и водоотведение", - сообщила она.

Она добавила, что в прошлом году удалось восстановить 138 автомобильных и железнодорожных мостов, мосты восстанавливали в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и других областях. Строительные работы ведутся также на десятках объектов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Парламентарий также отметила, что значительное количество проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры, которые были начаты в 2022-2023 году, были сложными технически и продолжались до сих пор. В частности, в октябре 2024 года в Чернигове завершено строительство одного из крупнейших инфраструктурных проектов Украины - моста, длиной 628 метров через реку Десна. Это самый короткий путь от киевской трассы до центра Чернигова.

Кроме этого, в этом году удалось восстановить мост на автомобильной дороге Р-79 на Харьковщине, где проходит один из наиболее важных логистических маршрутов. В общем, на Харьковщине в результате российской вооруженной агрессии разрушили 27 мостов. По состоянию на сейчас на 22 мостах сделали полноценные объезды или их отремонтировали.

"Достаточно продуктивно проходили и продолжают проходить восстановительные работы на Николаевщине. По состоянию на сейчас восстановили почти все мосты, которые были повреждены в результате российской агрессии. 19 мостов, которые подверглись разрушениям из-за активных боевых действий на территории области по состоянию на август 2024 года полностью восстановлены. Основной, самый большой мост - это в Вознесенске. 9 августа, по нему уже открыли дорожное движение. Именно этот мост в 2022 году остановил продвижение оккупационных российских войск", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что в государственном бюджете Украины на 2025 год заложили 8 миллиардов гривен на строительство нового водопровода для Николаева, чтобы обеспечить город питьевой водой в связи с недостаточностью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции. Строительство планируют завершить до конца июня следующего года.

"Кроме этого, в августе было завершено строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище". Это крупнейший инфраструктурный проект за годы независимости Украины, который отстроили за рекордные 11 месяцев после подрыва Каховской ГЭС. Мощности нового водопровода достаточно для бесперебойной подачи воды жителям Криворожского района", - отметила нардеп.

Важной составляющей средств, которые выделялись из Фонда на проекты по восстановлению, стала программа компенсаций за поврежденное и разрушенное в результате российской вооруженной агрессии жилье "єВідновлення". Она финансировалась из Фонда в течение 2023 года. С начала 2024 года к финансированию программы присоединились международные партнеры, в частности Всемирный банк и Банк развития Совета Европы.

В общем, подчеркнула Шуляк, украинцам перечислили в качестве компенсаций 16,5 млрд гривен, из которых почти 9 млрд составили компенсации за разрушенное жилье. Программу должны расширять и в дальнейшем, считает она. Так, следующим этапом должно стать расширение "єВідновлення" для граждан, чье поврежденное или разрушенное жилье находится на временно оккупированных территориях.

"Для нормального функционирования программы компенсаций за поврежденное и разрушенное в результате российской агрессии жилье "єВідновлення" нужно 20-25 млрд гривен в год. Парламент и Правительство продолжают искать возможности для ее финансирования. Так, уже подтвердил свое участие в программе и на следующий год Всемирный банк. Кроме этого, сейчас продолжаются переговоры о передаче Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим и часть пойдет на программу "єВідновлення", - резюмировала Шуляк.