Понад третину жителів США вірять в теорію про перебільшення владою загрози COVID-19
Трохи менше чверті (21%) жителів США вірять в теорію, що влада перебільшує загрозу коронавірусу з політичних причин. Це випливає з опитування, проведеного британською аналітичною компанією YouGov.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Близько 19% вважають, що ця версія "найімовірніше, правда", а протилежної точки зору дотримуються 35% опитаних.
Ще 20% вірять в теорію про те, що за допомогою вакцин уряд США "вживляє мікрочіпи" в населення. Проти цієї версії висловилися 65% респондентів.
При цьому 8% опитаних самі хворіли, у 32% заразилися члени сім'ї, а у 29% - близькі друзі. Крім того, родичі 12% респондентів померли від ускладнень, викликаних COVID-19, а ще у 17% - друзі.
Серед опитаних вакцинацію пройшли 59%, ще 4% отримали першу фазу препарату, а 7% планують зробити щеплення.
Опитування проводилося 10-13 липня серед 1500 громадян США.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що соцмережі вбивають людей, так як пандемія коронавірусу впливає тільки на тих, хто ще не прищепився. Facebook відкидає критику і заявляє, що соцмережа не винна за провал у виконанні початкових планів з вакцинації в країні.