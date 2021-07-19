Более трети жителей США верят в теорию о преувеличении властями угрозы COVID-19
Чуть менее четверти (21%) жителей США верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу коронавируса по политическим причинам. Это следует из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Порядка 19% считают, что эта версия "вероятнее всего, правда", а противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.
Еще 20% верят в теорию о том, что при помощи вакцин правительство США "вживляет микрочипы" в население. Против этой версии высказались 65% респондентов.
При этом 8% опрошенных сами болели, у 32% заразились члены семьи, а у 29% - близкие друзья. Кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а еще у 17% - друзья.
Среди опрошенных вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую фазу препарата, а 7% планируют привиться.
Опрос проводился 10 - 13 июля среди 1500 граждан США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что соцсети убивают людей, так как пандемия коронавируса влияет только на тех, кто еще не привился. Facebook отвергает критику и заявляет, что соцсеть не виновата за провал в выполнении изначальных планов по вакцинации в стране.