ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Более трети жителей США верят в теорию о преувеличении властями угрозы COVID-19

Новина українською →
США, Понедельник 19 июля 2021 05:36
Более трети жителей США верят в теорию о преувеличении властями угрозы COVID-19 Фото: Более трети американцев верят в теорию, что власть преувеличивает угрозу COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Чуть менее четверти (21%) жителей США верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу коронавируса по политическим причинам. Это следует из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Порядка 19% считают, что эта версия "вероятнее всего, правда", а противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.

Еще 20% верят в теорию о том, что при помощи вакцин правительство США "вживляет микрочипы" в население. Против этой версии высказались 65% респондентов.

При этом 8% опрошенных сами болели, у 32% заразились члены семьи, а у 29% - близкие друзья. Кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а еще у 17% - друзья.

Среди опрошенных вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую фазу препарата, а 7% планируют привиться.

Опрос проводился 10 - 13 июля среди 1500 граждан США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соцсети убивают людей, так как пандемия коронавируса влияет только на тех, кто еще не привился. Facebook отвергает критику и заявляет, что соцсеть не виновата за провал в выполнении изначальных планов по вакцинации в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент
Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания