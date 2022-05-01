RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третина заповідників України перебувають у небезпеці через війну

Фото: третина заповідників України перебувають у небезпеці через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через війну майже третина заповідників перебувають в небезпеці. Це загалом 1,2 млн га природоохоронних територій нашої країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Через військові дії окупанта 900 заповідних територій України сьогодні перебувають в небезпеці. Це 1,2 млн га або близько 30% площі всіх природоохоронних територій України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, там ростуть тисячі видів рослин, які занесені до Червоної книги України і охороняються законом.

"Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок", - заявили в Міндовкілля.

Так, під загрозою знищення наразі знаходяться:

  • 14 Рамсарських об’єктів площею 397,7 тис. га
  • близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га
  • біосферні заповідники.

"Близько 5 тисяч працівники природньо-заповідного фонду щодня роблять все можливе, щоб захистити та зберегти українську природу. А ще там, де це можливо, допомагають людям, які були вимушені тікати від "російського миру". Так, на природоохоронних територіях вже знайшли прихисток майже 15 тисяч тимчасових переселенців", - додають у відомстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України