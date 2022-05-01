Третина заповідників України перебувають у небезпеці через війну

"Через військові дії окупанта 900 заповідних територій України сьогодні перебувають в небезпеці. Це 1,2 млн га або близько 30% площі всіх природоохоронних територій України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, там ростуть тисячі видів рослин, які занесені до Червоної книги України і охороняються законом.

"Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок", - заявили в Міндовкілля.

Так, під загрозою знищення наразі знаходяться:

14 Рамсарських об’єктів площею 397,7 тис. га

близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га

біосферні заповідники.

"Близько 5 тисяч працівники природньо-заповідного фонду щодня роблять все можливе, щоб захистити та зберегти українську природу. А ще там, де це можливо, допомагають людям, які були вимушені тікати від "російського миру". Так, на природоохоронних територіях вже знайшли прихисток майже 15 тисяч тимчасових переселенців", - додають у відомстві.

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