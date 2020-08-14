Третина українців продовжують давати хабарі лікарям

Більше третини українців (35%) заявили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру. Водночас 39% респондентів не зверталися за такими послугами, 23% - не доплачували, а 3% - не відповіли на запитання.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 70% громадян переконані, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб гарантувати у майбутньому якісну допомогу. Втім, 19% вважають, що доплачувати варто, а ще 11% не змогли відповісти.

При цьому на Заході та на Півдні країни 77% респондентів не бачать потреби в додатковій оплаті. Найбільше тих, хто поділяє думку, що лікарям варто додатково доплачувати, - на сході країни (27%).

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними дослідження компанії Info Sapiens, за три останні роки частота корупційних практик населення при відносинах з правоохоронними органами України підвищилась приблизно у два рази і близько 40% громадян заявили про випадки корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2019 року 8,8% українців заявили, що їм особисто або членам їх сім'ї протягом останніх 12 місяців доводилося давати хабарі за отримання адміністративних послуг.