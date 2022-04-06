RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третина російських окупантів з бригади "бучанських катів" воювала в Сирії, - ЗМІ

Фото: третина "бучанських катів" воювали у Сирії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Третина російських окупантів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії раніше воювала у Сирії. Саме ці військові причетні до трагічної "різанини в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Зазначається, що до 155-ї бригади морської піхоти входять 82 військових, імена яких раніше опублікувала українська розвідка. Серед них щонайменше 24 були учасниками війни у Сирії, коли Росія підтримувала режим Башара Асада. Це свідчить про те, що кожен третій російський військовий Тихоокеанського флоту причетний до масових вбивств мирних жителів.

Решта бригади "бучанських катів" народилися у 1998-2002 роках. Таким чином зараз їм від 20 до 25 років.

Журналісти встановили, що саме ці молоді військові РФ хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям, а також погрожують вбити та закатувати мирне населення.

Нагадаємо, раніше звірства російських окупантів у Бучі засудили представники влади Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниБучаРосійська Федерація