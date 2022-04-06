Третина російських окупантів з бригади "бучанських катів" воювала в Сирії, - ЗМІ

Третина російських окупантів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії раніше воювала у Сирії. Саме ці військові причетні до трагічної "різанини в Бучі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".
Зазначається, що до 155-ї бригади морської піхоти входять 82 військових, імена яких раніше опублікувала українська розвідка. Серед них щонайменше 24 були учасниками війни у Сирії, коли Росія підтримувала режим Башара Асада. Це свідчить про те, що кожен третій російський військовий Тихоокеанського флоту причетний до масових вбивств мирних жителів.
Решта бригади "бучанських катів" народилися у 1998-2002 роках. Таким чином зараз їм від 20 до 25 років.
Журналісти встановили, що саме ці молоді військові РФ хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям, а також погрожують вбити та закатувати мирне населення.
Нагадаємо, раніше звірства російських окупантів у Бучі засудили представники влади Ізраїлю.
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