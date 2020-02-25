ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третина клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користується Особистим кабінетом

Новини » Енергетика     25.02.2020 - 16:55
Третина клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користується Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі Особистим кабінетом користується понад 145 тис. клієнтів компанії

В січні поточного року в Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструвалися понад 8 тис. клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Кількість реєстрацій в січні 2020 року на 32% більше ніж у січні 2019 році, та на 49% - ніж у січні 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Можливості, які надає Особистий кабінет, дозволяють споживачам економити час. У більшості випадків відпадає необхідність відвідувати Центри обслуговування клієнтів - навіть для звірки й уточнення оплат. В цьому онлайн-сервісі клієнти можуть подати свої показники лічильника, переглянути історію розрахунків, заплатити за спожитий газ, а також дізнатися ціну природного газу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами прес-служби, в режимі онлайн можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію.

"Користувачі Особистого кабінету мають можливість першими отримувати рахунки за спожитий газ. Людям не потрібно очікувати рахунку в поштовій скриньці. Вся інформація знаходиться в онлайн-сервісі, - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів. - Передавши показання через онлайн-кабінет, уже за кілька годин споживач бачить суму нарахувань за спожитий газ. Це дуже зручно".

У прес-службі зазначили, що додатково на сайті 104.ua є детальна інструкція користування кабінетом. Для реєстрації в "Особистому кабінеті" необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу чи номер лічильника та email. За необхідності, менеджери у Центрах обслуговування клієнтів можуть допомогти пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.

"Харківгаз": кількість втручань у роботу лічильників зменшилася на третину За спожитий газ клієнти "Волиньгаз Збуту" боргують майже 500 млн гривень
Новини України Івано-Франківськгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся