Треповой обещали должность редактора в Киеве за передачу бюста военкору Татарскому, - росСМИ

Журналисты узнали подробности допроса Треповой. Девушка рассказала, что следила за новостями, в основном, читала украинские Telegram-каналы. Потом она познакомилась с неким активистом.

Треповой предложили переехать в Киев и устроиться на позицию редактора в одном из медиаресурсов, но для этого надо было пройти стажировку.

Первым заданием девушки было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться с Татарским. Потом ей в Москве через таксиста передали некую "тайную вещь". "Фонтанка" отмечает, что таксист не знал, что делает.

Указано, что самодельного взрывного устройство заказали через Telegram, расплатились, а мастер анонимно переправлял его в нужное время посреднику.

После возращения в Петербург, Трепова получила новое задание - нужно было встретиться с Татарским на Университетской набережной. По поводу посылки, ей указали: "передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы. А за все за это ей купили авиабилет Пулково - Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят в Украину".

Трепова заявила, что не знала про бомбу, но догадывалась, что это "что-то плохое". Девушка находилась в непосредственной близости от упаковки со взрывным устройством и считает, что ее "подставили".

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали Татарского. На следующий день в РФ заявили о задержании подозреваемой в убийстве пропагандиста Треповой.

При этом в России уже успели обвинить украинские спецслужбы и сторонников Алексея Навального в убийстве коллаборанта.

РБК-Украина анализировало, кто стоит за подрывом Татарского и зачем это России.

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