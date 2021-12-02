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Тренування важкої артилерії: ЗСУ провели військові навчання біля Криму

Автор: Іванна Шовкун

На Херсонщині на кордоні з Кримом українські військові провели навчання. Вони використали важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

Тактичні навчання проводилися для артилерійських підрозділів, що входять до складу угруповання військ "Південь".

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали покращити професійну підготовку особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угруповання військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей.

"Підрозділи насамперед мають удосконалити здатність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - сказав командувач ЗСУ.

Нагадаємо, у найближчі два місяці білоруські та російські військові проведуть навчання на кордоні Білорусі з Україною. Ці навчання будуть у два етапи.

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Збройні сили України