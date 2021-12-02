Тренування важкої артилерії: ЗСУ провели військові навчання біля Криму

Тактичні навчання проводилися для артилерійських підрозділів, що входять до складу угруповання військ "Південь".

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали покращити професійну підготовку особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угруповання військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей.

"Підрозділи насамперед мають удосконалити здатність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - сказав командувач ЗСУ.