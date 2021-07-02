Тренера збірної з гімнастики підозрюють у розтраті виділених на команду коштів

Головного тренера національної збірної команди України зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті коштів. А саме 250 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.
Прокуратура повідомила про підозру головному тренеру штатної команди Національної збірної команди України зі спортивної гімнастики за фактом розтрати коштів, що виділяються на потреби тренувальних зборів (Ч.Ч. 2, 3 ст. 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що головний тренер в період з 2019 до 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів управління "Укрспортзабезпечення".
За даними слідства, він підписував акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів і тренерів, які нібито жили і харчувалися в комплексі для проживання та їдальні олімпійського навчального центру в Конча-Заспі, проте зазначені в договорах особи на той момент фактично перебували за межами України.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.