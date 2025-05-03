Тренер из Мелитополя довел до слез Анджелину Джоли одной фразой: трогательная история

Мелитопольский тренер Андрей Проценко, который во время войны эвакуировал детскую футбольную команду и создал факультет физического воспитания для переселенцев, растрогал до слез Анджелину Джоли во время личной встречи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание РИА-Юг .

Как Андрей встретился с Анджелиной Джоли

24 февраля 2022 года Андрей должен был быть со своей командой 14-летних футболистов на турнире во Львове. Однако что-то внутри подсказывало, что эта поездка будет другой.

"22-го собирал вещи. 23-го сел и такое ощущение было, будто я прощался с родным домом.

Дочь с сыном говорили: "Папа, ты будто с нами прощаешься?" И я не знал почему, но ощущение было такое... В 6 утра позвонила жена - Мелитополь уже бомбили", - рассказывает он.

Возвращение домой было невозможным. Андрей остался с юными подопечными во Львове, где их приютил клуб "Рух". Тем временем жена с его детьми проходила 29 блокпостов, чтобы выбраться из оккупации.

Несмотря на собственную боль и страх за семью, Андрей стал опорой для своих подопечных. Именно в тот период ему пришлось пережить встречу, которая изменила все.

"Я сижу. Заходят представители, говорят: "Собирайте детей, будет гостья - всемирно известная кинозвезда". Я спрашиваю: "Кто?" Говорят: "Анжелина Джоли". Я не поверил. А потом она действительно заходит. Садится с детьми, разговаривает. Очень искренне. Я ей сказал: "Приезжайте к нам, мы угостим черешнями". Она спрашивает: "Что такое черешня?" Мы все улыбнулись", - вспоминает Андрей со смехом.

Но самый трудный вопрос задала именно она.

"Ты здесь с детьми. А свои дети где?" - спросила его звезда.

"Там... На войне чужих детей не бывает", - ответил Андрей.

После этих слов Джоли заплакала. И тогда, и теперь эти слова, признается тренер, держатся как железный стержень в его сердце.

Чем сейчас занимается Проценко

Андрей родился в Мелитополе. Играл на позиции вратаря за местные футбольные клубы "Прогресс", "Торпеда-Мелитополь", "Олком".

Однако признается: больше всего ему нравится именно тренерство. Некоторые из его воспитанников играют в УПЛ.

"Воспитать - вот где самая большая победа", - говорит он.

Сегодня он реализует свою миссию в Запорожье, где после эвакуации был создан факультет физической культуры, спорта и психологии Мелитопольского педуниверситета. Он не только обучает, но и поддерживает детей и переселенцев, проводит соревнования, помогает военным реабилитироваться после фронта.

"Мы учим не просто спортсменов - мы формируем людей, которые могут поддержать других", - говорит Андрей.