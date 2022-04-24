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Тренер донецького "Шахтаря" розповів про дії президента клубу після вторгнення військ РФ

Фото: тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзебрі (прес-службу клубу)
Автор: Артем Горовенко

Італійський тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзебрі розповів про те як сприймає вторгнення військ Росії в Україну та про дії президента клубу Ріната Ахметова під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Де Дзербі.

Так, Де Дзебрі зазначив, що відчуває себе українцем на цій війні.

"Я бачу себе українцем. Усі в моєму штабі теж почуваються українцями. Нам теж дуже боляче через те, що відбувається. Можна сказати, що дивлюся на них як на ворогів. Ворогів, котрі хочуть забрати свободу України. Я працював в Україні, я жив в Україні і через агресію Росії я був змушений покинути Україну. Тому це нормально, що вони мої вороги", - сказав Де Дзербі.

Він також відзначив роль команди та президента клубу.

"Що мені сподобалося в Рінаті Леонідовичу, так це те, що коли розпочалася війна, він одразу зайняв позицію. Зазвичай такі серйозні люди й бізнесмени не займають таку важливу позицію, а тут - навпаки. І я в ньому це ціную, він справжній чоловік", - резюмував Де Дзербі.

Як повідомлялось, "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі, усі кошти з яких перераховує захисникам України.

Також донецький клуб на кожній товариські грі привертає увагу до геноциду, який влаштувала Росія в Україні. Зокрема, в Греції на трибунах були виставлені 176 іграшок, що символізували вбитих на той момент Росією в Україні дітей.

У Польщі на поле вийшов і забив гол юний вболівальник "Шахтаря" Діма, якому вдалося вирватись з Маріуполя. В Туреччині гірники вийшли на матч з футболками з фото Аліси - дівчинки, яка залишається укриті в Маріуполі.

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Рінат АхметовШахтарВторгнення Росії до України