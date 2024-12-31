Тренды на рынке недвижимости: что влияло на выбор жилья украинцами в 2024 году
Рынок недвижимости в Украине продолжает меняться под влиянием экономических и социальных факторов. Исследование выявило, что основные мотивы приобретения жилья остаются неизменными, но появились новые тенденции. Покупатели все чаще ориентируются на практичность и оптимизацию расходов, а интерес к инвестициям постепенно ослабевает.
Об этом РБК-Украина узнало у аналитиков OLX Недвижимость.
Что мотивирует украинцев искать жилье
Основной причиной покупки жилья остается желание изменить условия проживания - такой ответ выбрали 47% респондентов в 2024 году, что лишь на 1% меньше, чем в прошлом году.
Среди ключевых изменений:
- уменьшение интереса к большему жилью - 20% в 2024 году против 23% в 2023 году
- желание повысить уровень жизни также снизилось с 21% до 19%
- вырос интерес к жилью меньшей площади - с 7% до 9%
Поиск жилья в другом районе города остается стабильным - 9% в 2024 году (10% в 2023 году).
45% опрошенных отметили, что стремятся жить отдельно, и этот показатель несколько вырос по сравнению с прошлым годом (44%).
Однако некоторые аспекты этого драйвера уменьшились:
- желание жить отдельно от родителей - 14% (16% в 2023 году)
- необходимость отдельного жилья для детей - 11% (12% в 2023 году)
- стремление жить с партнером отдельно - 10% (13% в 2023 году)
19% покупателей мотивируются другими потребностями, что на 2% больше, чем в прошлом году. Самым распространенным уточненным ответом стал интерес к рынку недвижимости - 16% (13% в 2023 году).
Инвестирование в недвижимость постепенно отходит на второй план - 18% в 2024 году против 21% в 2023 году. В частности, инвестиции для заработка на аренде или перепродаже уменьшились до 11% (12% в 2023 году). Инвестирование без плана на прибыль - 10% (11% в 2023 году).
Мотивы переезда из-за работы остаются стабильными - 8% в 2024 году.
Военные причины, такие как разрушение жилья или необходимость смены места жительства, выросли до 7% в 2024 году (6% в 2023 году).
Тенденции на рынке недвижимости
Исследование показывает, что украинцы все больше ценят практичность и адаптируются к новым реалиям. Покупатели обращают внимание на жилье, которое обеспечивает оптимальные условия за умеренную стоимость, а инвестиции уступают место стремлению к собственному комфорту.
Для застройщиков и риелторов эти тенденции являются важными сигналами. Акцент на удобстве, прозрачных условиях приобретения и адаптации предложений под запросы клиентов будет способствовать повышению активности на рынке недвижимости.
Напомним, в 2024 году украинцы оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму, которая превысила даже показатели довоенного 2021 года. Достичь таких результатов удалось благодаря государственным программам, которые предоставляют возможность приобрести жилье по льготным условиям. Подробнее о том, как получить ипотечный кредит на жилье - в материале РБК-Украина.
РБК-Украина также писало, где самое дешевое жилье в Украине. Так, самое значительное снижение цен на недвижимость наблюдается в регионах, расположенных вблизи линии фронта или часто подвергающихся российским обстрелам. За последние шесть месяцев стоимость жилья в этих зонах уменьшилась на 7-13%.
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