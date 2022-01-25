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У трьох регіонах Казахстану скасовують антитерористичну операцію

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Вівторок 25 січня 2022 17:44
У трьох регіонах Казахстану скасовують антитерористичну операцію Фото: у трьох регіонах Казахстану скасовують антитерористичну операцію (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Валерія Поліщук

З 26 січня в трьох регіонах Казахстану припиняється дія режиму антитерористичної операції. При цьому також буде знижений рівень терористичної небезпеки з "червоного" на "помаранчевий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду країни.

"Республіканський оперативний штаб по боротьбі з тероризмом інформує про припинення з 00:00 годин 26 січня 2022 року дії режиму антитерористичної операції і критичного "червоного" рівня терористичної небезпеки в Алматинській, Жамбильській областях та місті Алмати",- йдеться в повідомленні.

При цьому зберігається дія високого "помаранчевого" рівня терористичної небезпеки в Нур-Султані і помірного "жовтого" рівня - в Західно-Казахстанській області.

З 00:00 26 січня в місті Балхаші Карагандинської області і Північно-Казахстанської області скасовується помірний "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня протести різкого подорожчання скрапленого газу. Згодом почалися сутички з силовиками. Правоохоронці затримали як підозрюваних 780 осіб.

Зазначимо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

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