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У трьох районах Одеської області вода непридатна до вживання

Автор: Дмитрий Кузнецов

Якість питної води в Одеській області перевірили фахівці МОЗ України. У ряді населених пунктів Білгород-Дністровського, Саратського і Болградського районів її показники не відповідають санітарним показникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну установу "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"Для моніторингу стану питної води в Одеській області досліджували 119 проб води для санітарно-мікробіологічної та 93 проб для санітарно-хімічних показників", - зазначили у відомстві.

З них стандартам не відповідають за санітарно-мікробіологічними показниками 15 зразків, які були взяті:

  • у селищі Затока (Білгород-Дністровський район);
  • у селах Зоря і Ройлянка (Саратський район);
  • у селі Табак (Болградський район).

За санітарно-хімічними показниками не відповідають нормам 26 проб з населених пунктів Білгород-дністровського, Саратського, Арцизького, Миколаївського, Болградського і Березовського районів.

Крім того, було взято 93 зразки морської води на санітарно-мікробілогіческіе і 9 проб на санітарно-хімічні показники. З них 2 зразки не відповідали гігієнічним вимогам. Вони були взяті в прибережній пляжній зоні Одеси: на 10-й станції Великої Фонтанки і "Лузанівці".

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