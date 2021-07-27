У трьох районах Одеської області вода непридатна до вживання

"Для моніторингу стану питної води в Одеській області досліджували 119 проб води для санітарно-мікробіологічної та 93 проб для санітарно-хімічних показників", - зазначили у відомстві.

З них стандартам не відповідають за санітарно-мікробіологічними показниками 15 зразків, які були взяті:

у селищі Затока (Білгород-Дністровський район);

у селах Зоря і Ройлянка (Саратський район);

у селі Табак (Болградський район).

За санітарно-хімічними показниками не відповідають нормам 26 проб з населених пунктів Білгород-дністровського, Саратського, Арцизького, Миколаївського, Болградського і Березовського районів.

Крім того, було взято 93 зразки морської води на санітарно-мікробілогіческіе і 9 проб на санітарно-хімічні показники. З них 2 зразки не відповідали гігієнічним вимогам. Вони були взяті в прибережній пляжній зоні Одеси: на 10-й станції Великої Фонтанки і "Лузанівці".