В трех областях Украины за воскресенье не сделали ни одной прививки от COVID
Фото: всего за вчера сделали чуть менее 1258 прививок (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Украине в воскресенье, 4 апреля, сделали 1258 прививок против коронавируса - все первая доза. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин. В целом ситуация в регионах за вчера такая:
- Киев - 130 прививок;
- Винницкая область - 20 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская - 20 прививок;
- Запорожская область - 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 88 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 20 прививок;
- Луганская область - 10 прививок;
- Львовская область - 110 прививки;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 50 прививок;
- Полтавская область - 20 прививок;
- Ровенская область - 50 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 70 прививок;
- Харьковская область - 250 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 70 прививок;
- Черновицкая область - 30 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок.
С начала кампании вакцинировали 291 822 человек первой дозой, 2 - второй дозой.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Отметим, вчера президент Владимир Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации от коронавируса.