В трех областях Украины за воскресенье не сделали ни одной прививки от COVID

В Украине в воскресенье, 4 апреля, сделали 1258 прививок против коронавируса - все первая доза. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин. В целом ситуация в регионах за вчера такая:

Киев - 130 прививок;

Винницкая область - 20 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская - 20 прививок;

Запорожская область - 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 88 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 20 прививок;

Луганская область - 10 прививок;

Львовская область - 110 прививки;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 50 прививок;

Полтавская область - 20 прививок;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 20 прививок;

Тернопольская область - 70 прививок;

Харьковская область - 250 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 70 прививок;

Черновицкая область - 30 прививок;

Черниговская область - 30 прививок.

С начала кампании вакцинировали 291 822 человек первой дозой, 2 - второй дозой.