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На трьох миколаївських пляжах виявлено кишкову паличку

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 08:45
Ілюстративне фото (cheline.com.ua)
Ілюстративне фото (cheline.com.ua)

Відпочиваючим рекомендують тимчасово утриматися від купання

Показник індексу лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП)  в річкових водах Миколаєва перевищує санітарно-гігієнічні нормативи. Відбір проб та лабораторні дослідження річкової води в місцях масового відпочинку було проведено Державною установою "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України", йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївської міської ради.

Так, за мікробіологічними показниками встановлено, що показник індексу ЛКП перевищує санітарно-гігієнічні нормативи і складає (при нормі 5000 в дм3):

- на пляжі "Чайка" в Корабельному районі - 13 000;

- в районі Яхт-кулубу - 13 000;

- в районі зони відпочинку "Намив" - 24 000 000.

Також зазначається, що в районі зони відпочинку "Намив" зафіксовано перевищення індексу коліфагів (бактерії, які заражають бактеріальну клітину, розмножуються в ній і вбивають її, - ред.) у п’ять разів (500 при нормі 100 дм3).

"Міським управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області рекомендовано тимчасово утриматися від купання до покращення результатів санітарно-мікробіологічного дослідження річкової води в даній акваторії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в п'яти водоймах виявили значне перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП).

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Теги публікації: Миколаїв, пляж, загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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