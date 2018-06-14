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На трех николаевских пляжах обнаружена кишечная палочка

НовостиОбщество    14.06.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (cheline.com.ua)
Иллюстративное фото (cheline.com.ua)

Отдыхающим рекомендуют временно воздержаться от купания

Показатель индекса лактозопозитивних кишечных палочек (ЛКП) в речных водах Николаева превышает санитарно-гигиенические нормативы. Отбор проб и лабораторные исследования речной воды в местах массового отдыха было проведено Государственным учреждением "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины", говорится в сообщении пресс-службы Николаевского городского совета.

Так, по микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5000 в дм3):

- на пляже "Чайка" в Корабельном районе - 13 000;

- в районе Яхт-кулубу - 13 000;

- в районе зоны отдыха "Намыв" - 24 000 000.

Также отмечается, что в районе зоны отдыха "Намыв" зафиксировано превышение индекса колифагов (бактерии, которые заражают бактериальную клетку, размножаются в ней и убивают ее, - ред.) в пять раз (500 при норме 100 дм3).

"Городским управлением Госпродпотребслужбы в Николаевской области рекомендовано временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в пяти водоемах обнаружили значительное превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).

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Теги публикации: Николаев, пляж, загрязнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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