Вимоги "Укравтодору" до підрядників виявилися наближеними до стандартів ЄБРР, - Голик

"Укравтодор" отримав від ЄБРР 450 млн євро на будівництво північного обходу Львова та ремонт 275 км траси М-05 Київ - Одеса. ЄБРР пред'являє до підрядників достатньо жорсткий набір вимог, який схожий з вимогами самого "Укравтодору".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

"Рік тому, коли Укравтодор розпочав впровадження єдиних (це ключове слово) Методологічних рекомендацій до тендерів, що проводяться його структурними підрозділами в областях, в соцмережах і ЗМІ деяка група людей підняла істерику, що досі триває. Попри те, що дана Методологія була затверджена наказом Міністерства економічного розвитку. Чому передувало кілька місяців її публічного обговорення з усіма зацікавленими сторонами, асоціаціями та критиками", - коментує Голик.

Укравтодор звинувачували в "картелізації" та інших гріхах після того, як були введені єдині жорсткі вимоги до учасників торгів на виконання великих підрядів. Але виявилося, що вимоги ЄБРР ще більш жорсткі.

Так, для участі в тендері компаніям доведеться довести, що компанія має необхідну кваліфікацію і виконувала за останні 5 років аналогічні роботи. Підрядник повинен довести виконання не менше 3 контрактів, вартість яких в три рази перевищує суму поточного зі знижуючим коефіцієнтом 0,75.

"Також компанія повинна довести, що обсяг робіт в контрактах за останні 5 років становить хоча б 75% обсягу поточного контракту з ключовими видами діяльності: будівництво мостів, влаштування асфальтобетонних шарів тощо. Наступний етап - це перевірка техніки і персоналу в компанії-підрядника. ЄБРР вимагає, щоб персонал, який буде виконувати роботи, мав відповідний досвід", - перераховує Голик.

Також потрібно довести, що компанія має ліквідні фінансові ресурси в розмірі хоча б 25% від суми поточного контракту.

"Вимоги ЄБРР в десятки разів складніше і жорсткіші, ніж вимоги "Укравтодору". В десятки разів. Усіма поважна інституція, що має бездоганну репутацію, впевнена, що відбір компаній для участі в інфраструктурних проектах повинен проходити на максимально жорстких умовах", - констатує Голик, відзначаючи, що претензій до ЄБРР в експертів немає.

Нагадаємо, як повідомлялося, 450 млн євро на будівництво північного обходу Львова та ремонт траси Київ - Одеса стало найбільшою угодою за 10 років співпраці "Укравтодору" і ЄБРР.