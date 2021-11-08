Вимоги Росії ставлять під питання переговори в "Нормандії", - Никифоров

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова під час брифінгу.

За словами Никифорова, Україна, Німеччина й Франція вже готові до зустрічі міністрів й лідерів вже найближчим часом. Водночас Російська Федерація вимагає, аби результат переговорів був відомий заздалегідь, що, зі свого боку, ставить під сумнів проведення нормандського формату.

"Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна, Франція та Німеччина готові до зустрічі на рівні міністрів чи лідерів найближчим часом. Суть переговорів - отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомим до початку переговорів - це ставить під питання сам переговорний процес", - заявив прессекретар Зеленського.