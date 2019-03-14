Вимоги Ляшка ввести мораторій на підвищення тарифів надзвичайно актуальні, - експерт

Політолог прокоментував вимогу Ляшка

Требование политиков, в том числе лидера Радикальной партии Олега Ляшко снизить действующие расценки на газ для населения и в срочном порядке ввести мораторий на повышение тарифов до момента справедливого урегулирования ценообразования в отрасли жилищно-коммунальных услуг более чем актуально. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя требование Ляшко принять зарегистрированный Радикальной партией "тарифный" проект постановления.

"Поскольку в течение 2 последних месяцев платежки за отопление очень высокие, это вызвало огромное возмущение среди людей. Тема, естественно, поднимается политиками, в том числе – Олегом Ляшко и другими кандидатами. Ляшко чувствует то, что наибольше болит у людей и проводит эту тему в своей работе в парламенте. С другой стороны, парламент едва ли проголосует решение за отмену постановления правительства о повышении тарифов на газ и установлении моратория. Во-первых, Порошенко не сделает Ляшко такого подарка. Во-вторых, есть договоренности с МВФ, нарушение которых президент и правительство допустить не могут. С другой стороны, майское повышение тарифов на газ приведет к тому, что если новый президент Украины не введет мораторий на рост цен на газ, то рейтинги его политической силы на парламентских выборах резко упадут. Президент может остаться без своей фракции в ВР. Думаю, что если президентом стали бы Ляшко или Тимошенко, то они ввели бы такой мораторий. В противном случае, ожидать от действующей власти каких-то послаблений в тарифном вопросе я бы не стал", - сказал Фесенко.

Как известно, 14 марта 2019 года, выступая с парламентской трибуны Ляшко призвал отменить действующие тарифы на газ и не допустить майского повышения цен на 40%.

"Власть резко, за месяц до выборов, начала бороться с бедностью. 5 лет до этого они грабили на миллиарды, а за месяц до выборов вспомнили о пенсионерах: подачки дают копеечные – монетизация, так называемая, субсидий. С 1 мая, если кто-то забыл, будет новое повышение на 40% цен на газ. Власть сегодня дает людям эти копейки, а завтра люди получат платежки за коммуналку вдвое больше. Власть занимается только одним – подкупом избирателей, чтобы потом, после выборов, все забрать. Поэтому мы вновь настаиваем, чтобы парламент принял зарегистрированный нами проект постановления об отмене решения правительства о повышении цен на газ, об установлении моратория на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Весь газ отечественной добычи должен идти на нужды ЖКХ для того, чтобы удешевить его стоимость. Мы требуем возбудить уголовное дело за растрату и разворовывание руководством "Нафтогаза" денег украинцев и выведение их в офшоры. Мы требуем наведения порядка с ценами на газ, на коммуналку. Хватит грабить людей!", - заявил Ляшко.