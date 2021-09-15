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Вимагали хабар за непроведення слідчих дій: співробітників ДФС викрили на корупції

Автор: Тіберій Юрик

Правоохоронці затримали трьох співробітників Державної фікскальної служби через вимагання хабаря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Поваідомляється, що співробітники ДФС вимагали від керівника приватного підприємства 12 тисяч доларів. За ці кошти вони повинні були виключити підприємство з переліку ризикових в кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків і непроведення слідчих дій.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення і старшого оперуповноваженого Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Києві, а також старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під час одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що посадовці Львіської митниці вимагали хабарі від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.

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ДФСкоррупция