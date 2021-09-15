Вимагали хабар за непроведення слідчих дій: співробітників ДФС викрили на корупції

Поваідомляється, що співробітники ДФС вимагали від керівника приватного підприємства 12 тисяч доларів. За ці кошти вони повинні були виключити підприємство з переліку ризикових в кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків і непроведення слідчих дій.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення і старшого оперуповноваженого Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Києві, а також старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під час одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.