Вимагали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність: у Київській області викрили медиків

Відомо, що голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій разом із колишнім лікарем військової частини вимагали з ветеранів АТО та ООС до 5 тисяч доларів США за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності.

Правоохоронці встановили понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників та 28 потерпілих.

Зокрема, було зафіксовано передачу частини хабаря - 2500 доларів США учасником АТО спільнику голови комісії.

Силовикам вдалося затримати голову комісії, колишнього лікаря військової частини та посередника після одержання ними 1500 доларів.

За місцем роботи та проживання зловмисників було проведено обшуки. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)