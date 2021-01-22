Вимагав "відкат" у COVID-лікарні: у Житомирі затримали посадовця ОДА

Фото: затримання посадовця (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України затримала на хабарі директора обласного департаменту охорони здоров'я Житомирської області. Він вимагав "відкат" у директора лікарні за виділення медзакладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн гривень для закупівлі кисневого обладнання.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, чиновник вимагав від керівництва лікарні 10% "відкату" за виділені кошти.

"Співробітники СБ України задокументували отримання чиновником першої частини хабара. Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу службового кабінету під час передачі другого "траншу", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Зазначимо, що посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я Житомирській області з 25 травня 2017 року обіймає Микола Суслик.

Фото: затримання посадовця (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Полтаві Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало на хабарі начальницю одного з підрозділів податкової служби, яка вимагала 2,5% від місячного обігу фірми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.