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У Полтаві на хабарі затримали начальницю управління податкової

Полтава, Четвер 21 січня 2021 15:13
У Полтаві на хабарі затримали начальницю управління податкової
Фото: затримання чиновника (dbr.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Полтаві Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало на хабарі начальницю одного з підрозділів податкової служби, яка вимагала 2,5% від місячного обігу фірми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За попередньою інформацією, чиновниця вимагала від представника фірми систематично передавати їй неправомірну вигоду в розмірі 2,5% від місячного обігу фінансових операцій товариства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Під час передачі чергової частини хабаря начальницю одного з управлінь ГУ ДПС у Полтавській області затримали. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Фото: затримання чиновника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили лікаря Головного військового клінічного госпіталю, яка вимагала хабар з поранених військових АТО та ООС за присвоєння їм групи інвалідності. Слідчі повідомили жінці про підозру.

Крім того, голову відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних сил Міністерства оборони України затримали під час одержання хабара.

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