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Вимагав гроші за вступ: у Рівному піймали на хабарі професора

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали професора Рівненської медичної академії під час отримання хабаря. Науковець за 33 тисячі гривень обіцяв допомогти у вступі до вишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

"Оперативники викрили неправомірну діяльність професора. Учора, 14 липня, його затримали у порядку ст. 208 ККУ після отримання ним обумовленої суми "винагороди", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Фото: затримання професора Рівненської медичної академії під час отримання хабаря (facebook.com/DSI.police.ukraine)

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