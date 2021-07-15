Вимагав гроші за вступ: у Рівному піймали на хабарі професора

Правоохоронці затримали професора Рівненської медичної академії під час отримання хабаря. Науковець за 33 тисячі гривень обіцяв допомогти у вступі до вишу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
"Оперативники викрили неправомірну діяльність професора. Учора, 14 липня, його затримали у порядку ст. 208 ККУ після отримання ним обумовленої суми "винагороди", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).
У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Фото: затримання професора Рівненської медичної академії під час отримання хабаря (facebook.com/DSI.police.ukraine)