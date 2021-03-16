Вимагав 90 тисяч євро: співробітника СБУ підозрюють у викраденні людини

Як повідомляється, минулого року співробітник СБУ вступив у змову з трьома особами. Вони викрали колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії та вимагали у нього гроші, які представники вказаної компанії помилково вважали своїми.

Зазначається, що потерпілий через деякий час погодився сплатити всю суму коштів, після чого його відпустили.

Після цього випадку працівник СБУ почав переховуватись від правоохоронців, однак його вдалось затримати на підставі рішення слідчого судді. Наразі усім фігурантам провадження повідомили про підозру у викрадені людини (ч. 2 ст. 146 КК України) та у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України). Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці.

Фото: затримання підозрюваних (su.gov.ua)