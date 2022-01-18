Вимагав 600 тисяч гривень: працівника "Укргазвидобування" спіймали на хабарі

Як стало відомо, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів з постачання спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладення. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені терміни виявилося неможливим", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи це, підприємством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання",

"У свою чергу, чиновник АТ "Укргазвидобування" зустрівся з представником підприємства і повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод і перенесення термінів поставки продукції йому необхідно надати 600 тисяч гривень", - уточнили у відомстві.

Здійснити операцію так і не вдалося. Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.

"На даний час вказаній особі повідомлено про підозру, тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин злочину", - йдеться в повідомленні прокуратури.