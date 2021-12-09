Вимагав 4 тисячі доларів: на Черкащині на хабарі затримали чиновника

На Черкащині поліцейські затримали голову об'єднаної територіальної громади. Він вимагав і отримав хабар у розмірі 4 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України .

Чиновник отримав гроші за допомогу в укладенні договору для здійснення господарської діяльності. За цю суму він обіцяв підприємцю вплинути на директора одного з комунальних підприємств області. А натомість представник приватного підприємства повинен був безперешкодно укласти з комунальним підприємством договір про здійснення господарської діяльності.

Голову об'єднаної територіальної громади затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.