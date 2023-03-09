Надо защитить энергетическую инфраструктуру. Зеленский провел совещание после обстрела россиян

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой, на котором обсуждался сегодняшний массированный обстрел россиян и его последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СВРУ и соответствующие представители правительства", - написал он.

Зеленский отметил, что сегодня россияне обстреляли Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую, Одесскую, Житомирскую, Кировоградскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Запорожскую области.

Президент поблагодарил силы ПВО за весомую работу и защиту украинцев.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях", - написал он.

Зеленский уверен, что, несмотря на российские атаки, мы вместе обеспечим несокрушимость Украины.

Напомним, в четверг оккупанты в очередной раз массированно обстреляли территорию Украины. В результате удара есть погибшие, также зафиксированы повреждения объектов энергетики и критической инфраструктуры.

В целом россияне выпустили по Украине 81 ракету и 8 беспилотников. Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.

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