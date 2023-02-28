RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С мая в Украине заработает цифровая система реабилитации

Фото: в Украине готовят к запуску цифровую систему реабилитации (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина вводит цифровую систему реабилитации, которая стартует в мае этого года. Новая система позволит хранить данные о здоровье пациентов в единственном месте - электронной медицинской карточке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич заявила, что это позволит избежать необходимости носить с собой медицинские документы пациентов, переходящих в другие медицинские учреждения. Все необходимые данные будут храниться в электронной медицинской карточке, что значительно упростит процесс реабилитации и снизит время на оформление документов.

На первом этапе цифровизации присоединятся врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты и эрготерапевты, которые внесут всю необходимую медицинскую информацию о реабилитационных вмешательствах, результатах обследований и другие данные в Электронную систему здравоохранения.

Напомним, что наркотические лекарственные средства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту. Такое правило для этой категории лекарства введут с ноября.

Кроме этого, с 1 августа 2022 года купить антибиотики в Украине можно только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріМинистерство здравоохранения Украины