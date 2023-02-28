С мая в Украине заработает цифровая система реабилитации

Украина вводит цифровую систему реабилитации, которая стартует в мае этого года. Новая система позволит хранить данные о здоровье пациентов в единственном месте - электронной медицинской карточке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.