С мая в Украине заработает цифровая система реабилитации

Украина вводит цифровую систему реабилитации, которая стартует в мае этого года. Новая система позволит хранить данные о здоровье пациентов в единственном месте - электронной медицинской карточке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич заявила, что это позволит избежать необходимости носить с собой медицинские документы пациентов, переходящих в другие медицинские учреждения. Все необходимые данные будут храниться в электронной медицинской карточке, что значительно упростит процесс реабилитации и снизит время на оформление документов.
На первом этапе цифровизации присоединятся врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты и эрготерапевты, которые внесут всю необходимую медицинскую информацию о реабилитационных вмешательствах, результатах обследований и другие данные в Электронную систему здравоохранения.
Напомним, что наркотические лекарственные средства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту. Такое правило для этой категории лекарства введут с ноября.
Кроме этого, с 1 августа 2022 года купить антибиотики в Украине можно только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах.
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