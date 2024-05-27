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В мае "Гарантированный покупатель" не финансировал льготный тариф для населения

Понедельник 27 мая 2024 20:59
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В мае "Гарантированный покупатель" не финансировал льготный тариф для населения Фото: в мае "Гарантированный покупатель" не финансировал льготный тариф для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задолжало поставщикам универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, 24,3 млрд. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Гарантированного покупателя".

В то же время долг предприятия перед производителями электроэнергии составляет 26,5 млрд грн.

Следует напомнить, что на "Гарантированного покупателя" возложена специальная обязанность по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей.

В рамках этой обязанности предприятие должно уплачивать поставщикам электроэнергии населению разницу между рыночной ценой и тарифом для населения.

Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.

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