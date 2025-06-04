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В мае энергетики вернули свет 500 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: в мае ДТЭК вернул свет 500 тысячам семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в мае энергетики продолжали работать над ремонтом сетей и оборудования после вражеских атак. В частности, в Донецкой области в прошлом месяце им удалось вернуть электричество в 380,8 тысяч домов.

Также от постоянных обстрелов страдает Днепропетровщина. Здесь в течение месяца энергетики вернули свет в дома почти 105 тысяч семей.

Кроме того, страдала от вражеских атак и Киевщина. Здесь в мае энергетики восстановили электроснабжение 8,4 тысяч домов. В тот же период ремонтные бригады вернули свет в дома 2,7 тысяч семей жителей Одесской области, которые также были обесточены в результате обстрелов.

 

Работа ДТЭК по возобновлению электроснабжения

Добавим, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 67 населенных пунктах и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

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