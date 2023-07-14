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В мае-июне ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили производство электроэнергии на 20-30%

Фото: в мае-июне ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили производство электроэнергии на 20-30% (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Сейчас украинская энергосистема испытывает повышенную нагрузку из-за жары и массового использования кондиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

"Это сезонный фактор и такое происходит каждый год. Наши теплоэлектростанции также это чувствуют, ведь в эти дни несут повышенную нагрузку. И делают это не впервые. Последние два месяца наши ТЭС отпускали в энергосистему, в среднем, на 20-30% больше э/э , чем в мае-июне 2022 года. Всего же за первое полугодие ТЭС ДТЭК сгенерировали в украинскую энергосистему почти 7 млрд кВт*ч э/э", - рассказал Салеев.

Комментируя "экватор" подготовки к предстоящему отопительному сезону, он акцентировал внимание, что украинская энергосистема войдет в него со значительно меньшим запасом прочности, чем это было в прошлом году. Поэтому, по его убеждению, главная задача энергетиков - восстановить как можно большую долю мощностей как до начала отопительного сезона, так и продолжать восстанавливать оборудование уже во время его прохождения.

"В марте - июне этого года энергетики ДТЭК реализовали 7 ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще столько же - сейчас в процессе. Это плановые ремонты, ведь оборудование станций усиленно работало в прошлом отопительном сезоне, и должно быть готово к такой же работе предстоящей зимой. План энергетиков на нынешнюю ремонтную кампанию - привести в порядок 27 энергоблоков. За первое полугодие инвестировали в плановые ремонты 1,5 млрд грн, по итогам же года планируем увеличить вложения до 3,5 млрд грн", - рассказал Салеев.

Ранее сообщалось, что ДТЭК расконсервирует на своей ТЭС энергоблоки для увеличения мощности в отопительный сезон на 500 МВт.

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