Траси Н-23 і Н-11 відремонтували вперше за десять років

Фото: відремонтована дорога (facebook.com)

Ремонт доріг цілими маршрутами, а не окремими ділянками - таку практику запровадили в "Укравтодорі" з 2020 року. В результаті вдалося довести до ладу дороги, які раніше ніяк не могли закінчити.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Так, за його словами, траса Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя довгі роки мала назву "дорога смерті" через свій аварійний стан.

У цьому році відремонтували всю частину дороги в Кіровоградській області та частина траси в Дніпропетровській - всього 103 км. В наступному році відремонтують другу частину, за маршрутом Кривий Ріг - Запоріжжя.

Траса Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв пов'язує промислові райони центральної України з чорноморськими портами.

Попри стратегічну важливість, її довго не могли відремонтувати. За 2017-2019 роки змогли здати лише 40 км. В цьому році автодор відремонтував 132 км дороги.

На фотографіях - траса Н-23 біля села Дубровино в Кіровоградській області і траса Н-11 біля селища Софіївка Дніпропетровської.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик назвав області, в яких державні адміністрації найактивніше використовували кошти Дорожнього фонду на ремонти доріг.