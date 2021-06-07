Трасу Ягодин-Ковель розширять до 4 смуг за програмою президента

У рамках програми інфраструктурної розбудови президента "Велике будівництво" на Волині планують розширити до І категорії трасу М-07 Київ - Ковель - Ягодин (у бік м. Люблін) на ділянці Ковель - Ягодин.
Про це повідомила прес-служба Волинської ОДА.
"Зокрема 62 км шляху у напрямку від Ковеля до Ягодина планують розширити, тобто дорога матиме 4 смуги", - йдеться у повідомленні.
Команда "Великого будівництва" уже веде підготовчі роботи від села Старі Кошари Ковельського району у напрямку Ковеля до села Довгоноси.
Робочі уже подовжили водопропускні труби та працюють над зведенням земляного полотна під влаштування нового проїзду на 3-кілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.
У рамках "Великого будівництва" Володимира Зеленського цього року на Волині планують оновити 232,1 км доріг державного значення.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд по всій Україні.