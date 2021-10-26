На трасі "Куп’янськ-Кругляківка" завершився капремонт мосту через залізницю

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершено ремонт шляхопроводу, розташованого на дорозі "Куп’янськ-Кругляківка". Міст через залізницю капітально відремонтували вперше за 50 років його існування.

"По мосту проходило дуже багато вантажів і, як будь-яка конструкція, з часом він потребував ремонту. Я дуже вдячний за те, що на наші прохання відгукнулися, були виділені кошти у межах програми "Велике будівництво". Роботи виконали вчасно і сьогодні жителі міста Куп'янська дуже вдячні за це", - сказав голова Куп'янської районної державної адміністрації Валерій Любота.

В ході ремонту мостобудівники демонтували частини мосту, які були вкриті тріщинами. Конструкції споруди були підсилені та забетоновані. Зверху було влаштоване нове дорожнє покриття. Окрім цього, на об’єкті було встановлено водовідводи, поручні та сонячні батареї.