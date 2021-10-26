RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі "Куп’янськ-Кругляківка" завершився капремонт мосту через залізницю

Автор: Наталія Гурковська

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершено ремонт шляхопроводу, розташованого на дорозі "Куп’янськ-Кругляківка". Міст через залізницю капітально відремонтували вперше за 50 років його існування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

"По мосту проходило дуже багато вантажів і, як будь-яка конструкція, з часом він потребував ремонту. Я дуже вдячний за те, що на наші прохання відгукнулися, були виділені кошти у межах програми "Велике будівництво". Роботи виконали вчасно і сьогодні жителі міста Куп'янська дуже вдячні за це", - сказав голова Куп'янської районної державної адміністрації Валерій Любота.

В ході ремонту мостобудівники демонтували частини мосту, які були вкриті тріщинами. Конструкції споруди були підсилені та забетоновані. Зверху було влаштоване нове дорожнє покриття. Окрім цього, на об’єкті було встановлено водовідводи, поручні та сонячні батареї.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у межах "Великого будівництва" у 2020 році було побудовано та оновлено 216 мостів. До кінця цього року планується будівництво та оновлення ще 245 мостів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво