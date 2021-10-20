На трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП: є загиблі та постраждалі, рух обмежено
Фото: на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП (od.npu.gov.ua)
Сьогодні, 20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася масова дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Поблизу селища Любашівка близько 05:00 сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подільське районне управління поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.
Поліція встановлює всі обставили інциденту.
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.
Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.