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На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув. Частину дороги перекрили

Автор: Дмитро Левицький

На автодорозі Київ-Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автодоріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) внаслідок затяжних дощів виник зсув ґрунту та деформації дорожнього покриття", - повідомила дорожна служба.

Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Наразі дорожна служба працює над відновленням траси.

"Підрядна організація виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту", - зазначили дорожники.

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Одесазсув