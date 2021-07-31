На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено

Сьогодні, 31 липня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох вантажівок. Внаслідок аварії рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.
"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка. На проїзну частину витікає пальне. За попередньою інформацією, водій цієї вантажівки був неуважний на дорозі і здійснив наїзд на фуру, що здійснила аварійну зупинку", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, потерпілих внаслідок ДТП немає.
Наразі дорожня служба усуває наслідки ДТП. Тож патрульні організували рух зустрічною смугою.
Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.