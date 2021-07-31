RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 липня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох вантажівок. Внаслідок аварії рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка. На проїзну частину витікає пальне. За попередньою інформацією, водій цієї вантажівки був неуважний на дорозі і здійснив наїзд на фуру, що здійснила аварійну зупинку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, потерпілих внаслідок ДТП немає.

Наразі дорожня служба усуває наслідки ДТП. Тож патрульні організували рух зустрічною смугою.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киев-Чоп