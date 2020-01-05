На трасі Київ-Чоп унаслідок лобового зіткнення двох авто загинула дитина

У Львівській області на трасі Київ-Чоп унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинула дитина 2016 року народження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 4 січня близько 21:45 в селі Банюнин Кам’янко-Бузького району. Мешканець міста Київ, керуючи автомобілем Lexus GS300 виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем Chevrolet Malibu, під керуванням мешканця Київської області.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet, дитина 2016 року народження, від отриманих травм померла на місці події. Двоє пасажирів автомобіля Chevrolet госпіталізовано в ТП №3 м. Львова.

Пасажир автомобіля Lexus, мешканка м. Київ 1992 року народження, доставлена в Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпущена.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вдень 30 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля, в результаті чого постраждали 2 людини, зокрема дитина.

РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Дорогобуж в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинула дитина.