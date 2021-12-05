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На трасі Київ-Чоп автомобіль з родиною зіткнувся з вантажівкою Daf, є жертви

Автор: Дмитро Левицький

У Житомирській області сьогодні ввечері на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Daewoo Lanos, в якому перебувала родина, лоб в лоб зіткнувся з зустрічною вантажівкою Daf.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Інцидент стався сьогодні о 17:41 на 141 км траси М-06. Попередньо встановлено, що водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою. В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей.

В результаті лобового зіткнення з вантажівкою чоловік та хлопчики 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Мати, яка була за кермом Daewoo, перебуває в лікарні з важкими травами.

"Що зумовило такі наслідки? Щонайменше:виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, ремені безпеки не пристебнуті, дитячі крісла відсутні, літня гума", - пояснив Білошицький.

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